iPhone 12 могут лишить проводных наушников для повышения продаж AirPods

Вот так новость!

Apple может исключить проводные наушники EarPods из комплекта поставки iPhone 12. Вместе с этим Apple начнет активно продвигать беспроводные наушники AirPods, в том числе делая скидки на них. Об этом сегодня сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо.

По словам Куо, Apple не выпустит новые AirPods или AirPods Pro в 2020 году. Компания будет активно распродавать запасы AirPods 2-го поколения и AirPods Pro, привлекая как можно большее число покупателей.

Одним из шагов Apple для повышения продаж AirPods может стать исключение проводных наушников EarPods из комплекта поставки iPhone 12. Apple может перестать комплектовать проводными наушниками все будущие модели iPhone, подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что смартфоны из линейки iPhone 12 не подорожают по сравнению с предшествующими моделями. Компактный 5,4-дюймовый iPhone 12 и вовсе станет дешевле по сравнению с iPhone 11 на $50.

Источник: 9to5Mac.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: