iPhone 12 может оказаться самым популярным айфоном со времен iPhone 6

Аналитики уверены в успехе.

Авторитетный аналитик Дэниел Айвз (Daniel Ives) из Wedbush уверен, что смартфоны модельного ряда iPhone 12 ожидает огромный успех. По его словам, новые смартфоны от Apple окажутся самыми популярными айфонами со времен суперхита iPhone 6.

К таким выводам господин Айвз пришел на основе изучения спроса на рынках США и Китая. Столь высокого интереса эксперты не наблюдали с 2014 года, когда был выпущен Айфон 6. Айвз уверен, что уже в ближайшем будущем купертиновцы поставят на рынок около 80-90 миллионов Айфон 12.

Также сообщается, что объем предзаказов и количество Айфон 12, проданных в первые дни, примерно в два раза больше, чем было в прошлом году с Айфон 11.

Наконец, аналитики утверждают, что около 350 миллионов пользователей старых Айфон захотят обновиться до одной из моделей Айфон 12.

Бестселлером станет простой 6,1-дюймовый Айфон 12. Но в Wedbush также отмечают огромный интерес к премиальным Айфон 12 Про и 12 Про Макс.

Так что Павел Дуров, заявивший о скорой кончине Айфонов, явно поспешил с выводами.

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