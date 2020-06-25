iPhone 12 может остаться без зарядного адаптера в комплекте (Barclays)
Верится с трудом, но так говорят аналитики.
Смартфоны из линейки iPhone 12 могут быть выпущены без проводных наушников EarPods и зарядного адаптера в комплекте. Об этом сегодня сообщили аналитики компании Barclays со ссылкой на собственные источники.
В Barclays подтвердили предыдущие утечки о том, что Apple намерена исключить проводные наушники EarPods из комплекта новых iPhone. Первым об этом сообщил авторитетный аналитик Мин-Чи Куо в прошлом месяце.
Однако помимо этого, в Barclays ожидают, что некоторые модели из линейки iPhone 12 могут быть выпущены без комплектного зарядного адаптера. По словам аналитиков, в комплекте со смартфонами будет только зарядный кабель Lightning/USB-C.
Странный прогноз Barclays поступил на следующий день после публикации фотографий зарядного адаптера для iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. На опубликованных ранее снимках запечатлено зарядное устройство с повышенной мощностью 20 Вт. Фотографии указали на то, что новые iPhone 12 получат поддержку самой быстрой зарядки среди всех смартфонов Apple.
Источник: MR.
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Джобс слыл чудаком, а эффективные манагеры продолжают его идею. Следующим этапом будет продажа девайса россыпью комплектующих. Отвертки и прочий иннструмент для сборки нужно приобретать отдельно. ИКЕЯ давно так торгует и неплохо зарабатывает. Шкаф стоит рубль, а опытный мастер, который эти обломки кораблекрушения превратит в собственно шкаф уже 33 рубля! 😉