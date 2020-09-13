iPhone 12 не покажут 15 сентября — придется ждать еще

Новое поколение айфонов задерживается.

Китайский ресурс ITHome, сославшись на собственные источники, утверждает, что 15 сентября Apple не покажет смартфоны серии iPhone.

Сроки премьеры 5,4-дюймового iPhone 12, 6,1-дюймового iPhone 12 Max, 6,1-дюймового iPhone 12 Pro и 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max назовут позднее.

Однако это не повод расстраиваться. Дело в том, что уже во вторник купертиновцы покажут множество других интересных устройств. По словам инсайдеров из Поднебесной, во вторник мы увидим iPad 8-го поколения, iPad Air 4-го поколения, дорогие Apple Watch шестой серии, а также бюджетный вариант смарт-часов под названием Apple Watch SE.

Простой iPad 8 с 10,2-дюймовым экраном получит чип A12. А вот iPad Air 4 с 10,9-дюймовой панелью оснастят новейшей SoC A14. Кроме того, заявлена поддержка фирменной клавиатуры и стилуса от Apple. Стоимость составит порядка 600 долларов.

Аппаратной основой Apple Watch Series 6 станет чипсет S6. Недорогие Apple Watch SE будут базироваться на чипе S5. Ожидается появление 44- и 44-мм версий с поддержкой GPS и LTE.

Источник: ITHome

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