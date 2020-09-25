iPhone 12: новые подтверждения слухов

Новый iPhone всё ближе, а тайн всё меньше.

Сегодня новости о новом iPhone пришли из Китая, в социальной сети Weibo появилось фото наклеек на коробки с новыми смартфонами Apple. Пользователь @DuanRui часто показывает нам настоящие фотофакты, так было и с недавно представленным Apple iPad Air, была показана настоящая брошюра из комплекта к новому планшету. В этом вы можете убедиться и сами, просто купите себе новый iPad Air).

Информация со стикеров подтверждает более ранние слухи о линейке 12-ой модели популярного устройства. Она будет состоять из четырёх моделей: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Диагонали экранов новых моделей будут тоже новыми: 5,4″ – у мини-версии, 6,1″ – у оригинальной и улучшенной модели этого поколения, 6,7″ – у Pro Max.

Ожидается, что новые OLED-экраны будут у всей линейки новых iPhone, даже у мини-версии. Также ожидается поддержка сетей 5-ого поколения, но только у Pro-версий флагмана 2020 от Apple. В России особого значения поддержки 5G пока нет из-за проблем с развёртыванием этой сети, да и во всём мире внедрение этого стандарта сильно замедлилось из-за пандемии короновируса. Безусловно камеры в новом iPhone будут превосходить фотовозможности iPhone 11-ой серии, в том числе благодаря датчикам LiDAR, которые поднимут качество съёмки в портретном и макро режимах.

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