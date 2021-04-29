iPhone 12 нужен всем — базовая модель продавалась во втором квартале 2021 года лучше всего

6,1-дюймовый суперхит.

Тим Кук, глава Apple, заявил, что во втором квартале 2021 года компания заработала $47,9 миллиарда на продажах айфонов. Это на 65,5% больше, чем за тот же период минувшего года. Он также сообщил, что простой iPhone 12 стал самым популярным айфоном из актуальных. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max также продавались отлично. А вот компактный iPhone 12 mini господин Кук даже не стал упоминать. Видимо, спрос на него оставляет желать много лучшего.

Конкретные цифры, увы, названы не были.

Напомним, что iPhone 12 получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, чипсет A14 Bionic, накопитель на 64, 128 или 256 ГБ, двойную основную камеру (12+12 Мп) и одинарную фронтальную (12 Мп). С недавних пор гаджет также доступен в фиолетовой расцветке.

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