iPhone 12 опасен — им можно порезаться!

Неожиданно.

Айфон 12 оказался острым не в кавычках, а на самом деле. Новыми смартфонами Apple легко порезаться!

Об этом сообщают счастливые обладатели новеньких iPhone 12 и iPhone 12 Pro.

В социальной сети Weibo, которая чрезвычайно популярна в Китае (это своего рода Facebook для жителей Поднебесной), пользователь сообщил, что порезал палец о боковую грань айфона. И даже показал травму на фото.

Граждане КНР также жалуются на большие размеры Айфон 12 и Айфон 12 Про — их приходится сильно сжимать в руке, чтобы те не выскользнули. В результате на ладонях остаются следы, порезы и синяки. Гаджеты буквально врезаются в руки острыми гранями.

На самом деле, сейчас не до конца понятно, является ли беда массовой или же речь идет об отдельных индивидах, решивших таким образом привлечь к себе внимание.

Интересно, а можно ли использовать новый айфон в качестве ножа? Надо будет обязательно проверить.

Ранее обладатели айфонов нового поколения сетовали на малое время автономной работы и стирающуюся краску.

Источник: MyDrivers

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