iPhone 12 оставили на дне озера на 72 часа – что с ним случилось?

IP68 для слабаков?

Судя по всему, к такому выводу пришли сотрудники информационного портала CNET. Для подтверждения своих амбиций энтузиасты решили не просто залить новый айфон водой или погрузить под краном. Они пошли куда более радикальным путем – просто погрузили устройство на дно озера.

В качестве «претендента» для локации выбрали озеро Тахо, которое расположено в штате Калифорния. Исследователи новых возможностей iPhone 12 решили, что такой способ позволит проверить последний айфон на пределе своих возможностей, и так оно и произошло.



Это не первый эксперимент, когда в CNET погружают iPhone на экстремальную глубину. Ранее подобному эксперименту подвергался iPhone 11. Стоит заметить, что после получасового погружения под воду с устройством ничего не случилось, хотя стандарт IP68 предполагает погружение на глубину до шести метров. Здесь ситуация посерьезнее, а временные рамки – побольше.

iPhone 12 пролежал на дне озера 72 часа. И если через 30 минут с гаджетом ничего не случилось, то на следующий день под экран смартфона начала попадать вода. Итог неизвестен, но вряд ли айфоном 12 можно было нормально пользоваться после этого. Повторять такие эксперименты, конечно же, не стоит, мы вас предупреждали!

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