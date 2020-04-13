iPhone 12 получит новый дизайн в духе iPhone 4 и iPad Pro

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Apple обновит дизайн iPhone в этом году. Согласно данным Bloomberg, Apple выпустит четыре новых смартфона из линейки iPhone 12, которые получат плоские грани и более резко закругленные углы по аналогии с iPad Pro последних двух поколений.

Новые модели iPhone будут иметь обновленную рамку из нержавеющей стали с переработанной формой. Боковые грани смартфонов окажутся прямоугольными в стиле iPad Pro 2019 и iPad Pro 2020.

Первым о переработке дизайна iPhone 12 сообщил известный аналитик Мин-Чи Куо. Еще в прошлом году он заявил, что Apple обновит внешний вид iPhone 12 в стиле iPhone 4. В частности, источники эксперта рассказали о прямоугольных гранях смартфона, которые заменят собой закругленные грани, использующиеся со времен iPhone 6.

Также в Bloomberg сообщили, что некоторые модели из новой линейки iPhone будут выпущены с опозданием. Из-за трудностей с производством и ограничением поставок Apple сможет выпустить часть моделей только на несколько недель позже традиционного сентябрьского срока. Какие именно модели iPhone задержатся источники не уточнили.

Apple разрабатывает четыре новых модели iPhone: компактный 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Plus, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Источник: Bloomberg.

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