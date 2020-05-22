iPhone 12 получит сверхбыстрый процессор

По новой технологии.

Apple оснастит смартфоны из линейки iPhone 12 процессором A14 Bionic, выполненном по 5-нанометровому техпроцессу. Согласно данным JPMorgan Chase, Apple уже договорилась о производстве новых процессоров с компанией TSMC.

TSMC поставит Apple процессоры для всех новых iPhone в полном объеме. Производитель выиграл все заказы на поставки чипов для смартфонов из линейки iPhone 12, удовлетворив запросы Apple.

Характеристики чипа A14 Bionic на текущий момент неизвестны. Использование 5-нм техпроцесса приведет к увеличению количества транзисторов и, как следствие, повышению производительности и энергоэффективности. Для сравнения, чип A13 Bionic в актуальных флагманских смартфонах Apple производится с использованием техпроцесса 7nm+.

Ранее стало известно, что смартфоны из линейки iPhone 12 будут оснащены обновленной широкоугольной камерой с семилинзовым объективом.

Источник: ITHome.

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