iPhone 12 предрекли подорожание, несмотря на урезанную комплектацию

Вот так дела.

Apple поднимет цены на смартфоны из линейки iPhone 12, сообщил авторитетный аналитик Джефф Пу. По его словам, стоимость новых смартфонов Apple увеличится на $50 по сравнению с моделями предыдущего поколения. И это случится, несмотря на то, что из комплекта новых iPhone пропадут зарядное устройство и проводные наушники EarPods.

Согласно данным Джеффа Пу, цена стартовой модели линейки 5,4-дюймового iPhone 12 составит $749. 6,1-дюймовый iPhone 12 Max будет оцениваться в $849.

Более дорогие модели, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max могут сохранить цены на уровне предшествующих моделей, полагает аналитик. Если эта информация подтвердится, то цена iPhone 12 Pro будет начинаться от $999, iPhone 12 Pro Max — от $1099.

Стоимость новых смартфонов Apple вырастет из-за ряда крупных нововведений, уточнил аналитик. Смартфоны подорожают на фоне изменения дизайна, использования 5G-модема и OLED-экрана во всех моделях линейки.

Источник: MR.

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