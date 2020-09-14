iPhone 12 представят уже завтра в 20:00 по московскому времени

Ждать осталось совсем чуть-чуть.

Популярный в Китае онлайн-магазин PinDuoDuo опубликовал промо-изображение с указанием даты презентации смартфонов серии iPhone 12. Это случится 15 сентября 2020 года. То есть, уже завтра.

Известно и точное время — 20:00 по московскому времени (или 01:00 16 сентября по пекинскому времени).

PinDuoDuo является второй по величине торговой онлайн-площадкой Поднебесной, а также одной из самых крупных и дорогих интернет-компаний на планете. Поэтому информация от этого источника скорее всего является достоверной.

В рамках завтрашней презентации также ожидается премьера iPad 8-го поколения, iPad Air 4-го поколения, новых флагманских смарт-часов Apple Watch Series 6, а также недорогих Apple Watch SE.

Напомним, что в этом году Apple покажет сразу четыре новых айфона. А именно — относительно недорогие iPhone 12 и iPhone 12 Max с 5,4- и 6,1-дюймовыми дисплеями, а также топовые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с 6,1- и 6,7-дюймовыми экранами.

Источник: Gizmochina

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