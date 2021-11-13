iPhone 12 признали самым красивым смартфоном по версии Red Dot Awards 2021
Красивый смартфон.
Жюри авторитетной Red Dot Awards 2021 назвало смартфон с лучшим дизайном. Приз достался простому Айфон 12.
Также среди победителей следующие девайсы:
- Умные часы Apple Watch Series 6;
- Планшет iPad Air;
- Клавиатура Magic Keyboard для планшетов iPad;
- Премиальный Айфон 12 Про;
- Смартфон Google Pixel 4a 4G
- Смартфон Google Pixel 4a 5G;
- Смартфон Sony Xperia PRO.
Из 8 девайсов, получивших призы за стиль и красоту, 5 созданы купертиновцами. А наши читатели, как, согласны с решением Red Dot? Вам нравится дизайн iPhone 12?
Интересное об айфонах:
- Стив Возняк назвал iPhone 12 и iPhone 13 одинаковыми
- iPhone 12 Pro vs iPhone 13 Pro: яблочная фотобитва
- Сравнение дневных фото на iPhone 13 Pro и iPhone 12 Pro
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.