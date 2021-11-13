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iPhone 12 признали самым красивым смартфоном по версии Red Dot Awards 2021

13 Ноя, 2021

iPhone 12 признали самым красивым смартфоном по версии Red Dot Awards 2021

Красивый смартфон.

Жюри авторитетной Red Dot Awards 2021 назвало смартфон с лучшим дизайном. Приз достался простому Айфон 12.

Также среди победителей следующие девайсы:

Из 8 девайсов, получивших призы за стиль и красоту, 5 созданы купертиновцами. А наши читатели, как, согласны с решением Red Dot? Вам нравится дизайн iPhone 12?

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