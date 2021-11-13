iPhone 12 признали самым красивым смартфоном по версии Red Dot Awards 2021

Красивый смартфон.

Жюри авторитетной Red Dot Awards 2021 назвало смартфон с лучшим дизайном. Приз достался простому Айфон 12.

Также среди победителей следующие девайсы:

Из 8 девайсов, получивших призы за стиль и красоту, 5 созданы купертиновцами. А наши читатели, как, согласны с решением Red Dot? Вам нравится дизайн iPhone 12?

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