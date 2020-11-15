iPhone 12 Pro и 12 Pro Max — крутые, но не лучшие камерофоны

Китайцы впереди.

Эксперты рейтинга камерофонов DxOMark протестировали камеры Айфон 12 Про и Айфон 12 Про Макс. Вывод — оба девайса снимают изумительно. И тот и другой попали в топ-5. Но не возглавили его. Китайцы по-прежнему впереди, топ-3 за ними.

Да, к специалистам DxOMark могут быть вопросы по поводу объективности. Но, согласитесь, другого столь же популярного и авторитетного аналогичного бенчмарка у нас нет. Имеем то, что имеем.

Итак, ожидаемо флагманский Айфон 12 Про Макс назван самым лучшим камероайфоном в истории. Он расположился на 4 позиции, опустив Айфон 12 Про на 5 место.

Общий балл топового гиганта — 130. У Айфон 12 Про на два балла меньше — 128.

За фотографии 12 Pro Max награжден 138 очками, 12 Pro — «лишь» 135. Приближение (зум) Про Макса оценили на 68 баллов, а Прошки — на 66. Наконец, за съемку видео флагман получил 113 баллов, а 6,1-дюймовый премиум — 112.

Плюсы и минусы одни и те же. Камеры Айфон 12 Про Макс и 12 Про хвалят за точный автофокус (а еще — быстрый), почти что идеальную экспозицию, расширенный динамический диапазон при съемке видеороликов и отличную стабилизацию.

Ругают же дорогие айфоны за не всегда удачный HDR при съемке фотографий, излишние шумы при съемке в условиях недостаточного освещения, чрезмерную яркость (об этом мы уже писали — кажется, что у поколения iPhone 11 с этим было меньше проблем) и редкие проблемы с изображением на видео.

В общем, вывод очевиден — если нужен лучший айфон для фото, берите iPhone 12 Pro Max. Однако iPhone 12 Pro справляется с ролью фотоаппарата не сильно хуже.

Нужен ультимативный камерофон? К вашим услугам китайцы.

Источник: DxOMark

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