iPhone 12 Pro Max — лучший айфон по версии экспертов

Цена оправдана.

Эксперты Consumer Reports назвали лучшие смартфоны текущего года. Лучшим айфоном они назвали iPhone 12 Pro Max.

Утверждается, что цена устройства оправдана. Он дороже iPhone 12 Pro не просто так.

Лишние пару сотен долларов, утверждают в Consuer Report, следует заплатить за дополнительное время автономной работы (аккумулятор топового айфона сильно больше, чем у обычной прошки), улучшенную камеру с более крутым зумом и огромный дисплей, на котором удобно играть и смотреть фильмы.

Единственный минус — iPhone 12 Pro Max это самый настоящий лопатофон. Если у вас короткие пальцы и маленькие карманы, то он подойдет вам едва ли. В остальных случаях — берем!

А какой Android-фон лучший? Нет, не новенький Galaxy S21 Ultra от Самсунга, а прошлогодний Galaxy Note 20 Ultra 5G. Тоже, между прочим, лопата.

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