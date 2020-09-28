iPhone 12 Pro Max — не просто огромный айфон, а настоящий флагман

По-настоящему топовая модель.

iPhone 11 Pro с 5,8-дюймовым дисплеем и iPhone 11 Pro Max с 6,5-дюймовым экраном отличались разве что размерами. Технически это были идентичные модели. Но в этом году, по словам многочисленных экспертов, Apple планирует поменять тактику. iPhone 12 Pro Max может стать самым настоящим флагманом с эксклюзивными фишками.

Издание Forbes, сославшись на таких авторитетных инсайдером, как Филип Корой (Filip Koroy) и Макс Вайнбах (Max Weinbach), пишет, что iPhone 12 Pro Max будет стоить дороже не только из-за своих габаритов.

Так, господин Корой утверждает: «6,7-дюймовый гигантский iPhone 12 Pro Max — вот истинный флагман 2020 года. Он получит самый лучший экран, а также самые крутые камеры. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max были практически идентичны. Но в случае с 12 Pro и 12 Pro Max все иначе».

Велика вероятность, что iPhone 12 Pro Max оснастят экраном ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Он также сможет похвастаться быстрым 5G в миллиметровом диапазоне (mmWave) — и это станет эксклюзивной фишкой «гиганта». Остальные айфоны нового поколения смогут работать лишь в «медленных» сетях 5G в спектре до 6 ГГц. Еще одно возможное преимущество iPhone 12 Pro Max — наличие сенсора LiDAR, который использует световые импульсы для точного измерения расстояния от объекта до объектива камеры.

Мы также знаем, что iPhone 12 Pro Max получит датчики основной камеры большего размера. А это значит, что и снимать он сможет несколько лучше, чем iPhone 12 Pro.

Наконец, последнее преимущество — самый большой аккумулятор в модельном ряду iPhone 12.

Но есть и недостатки. Так, по словам инсайдера Макса Вайнбаха, iPhone 12 Pro Max слишком большой, им неудобно пользоваться одной рукой. Возможно, что Apple сможет решить эту проблему с помощью защитного чехла особой конструкции.

13 октября Apple может показать четыре новых айфона. Это iPhone 12 Mini, iPhone 12, а также iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Источник: PhoneArena

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