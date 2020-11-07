iPhone 12 Pro Max нужен всем — флагман мгновенно раскупают по предзаказам
Получите не раньше декабря.
Неожиданно, но именно самый дорогой айфон — iPhone 12 Pro Max — оказался и самым востребованным. Его разбирают по предзаказам буквально мгновенно.
Если сделать предварительный заказ сейчас, то смартфон вы получите не раньше конца ноября или даже в начале декабря.
Судите сами:
А что же самый недорогой новый айфон — компактный iPhone 12 mini? На него ажиотажного спроса не наблюдается.
Заказав его сейчас, вы получите гаджет уже 16 ноября:
Вывод — всем нужен флагман!
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