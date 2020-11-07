iPhone 12 Pro Max нужен всем — флагман мгновенно раскупают по предзаказам

Получите не раньше декабря.

Неожиданно, но именно самый дорогой айфон — iPhone 12 Pro Max — оказался и самым востребованным. Его разбирают по предзаказам буквально мгновенно.

Если сделать предварительный заказ сейчас, то смартфон вы получите не раньше конца ноября или даже в начале декабря.

Судите сами:

А что же самый недорогой новый айфон — компактный iPhone 12 mini? На него ажиотажного спроса не наблюдается.

Заказав его сейчас, вы получите гаджет уже 16 ноября:

Вывод — всем нужен флагман!

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