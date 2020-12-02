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iPhone 12 Pro Max обошел всех – лучшие продажи за последние три года

2 Дек, 2020

iPhone 12 Pro Max обошел всех – лучшие продажи за последние три года

А ведь смартфон вышел позднее остальных.

Согласно итогам аналитического агентства Flurry Analytics, iPhone 12 Pro Max с легкостью обошел остальные смартфоны новой линейки. И это несмотря на то, что устройство было выпущено лишь через месяц после старта продаж первых iPhone 12. Новый флагман обошел суммарные продажи iPhone 12 и iPhone 12 Pro на четверть, это 1% от текущих суммарных продаж Apple. 

Новые айфоны 12 в общей сложности  достигли 1,9% продаж за несколько недель запуска, и это отличный показатель. Для сравнения, серия iPhone 11 достигла показателя в 1,2%, а два года назад iPhone XS и XR суммарно удалось набрать 1,6%. 

iPhone 12 pro max продажи

Но больше всего аналитиков впечатляет тот факт, что самый дорогой iPhone 12 Pro Max получил 1% продаж за первую неделю после запуска и обошел любую другую модель за последние три года, хотя перед другими устройствами в линейке айфонов 12 он дал фору в четыре недели. 

iphone продажи

А вот iPhone 12 mini оказался самой непопулярной моделью, достигнув результата всего в 0,12%. Но аналитики уверены, что позднее ситуация изменится в лучшую сторону, поскольку люди будут покупать iPhone меньшего размера в качестве подарка своим близким. Вот такие результаты! Продажи новых iPhone 12 не такие плохие, несмотря на критику многих пользователей.

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1 Комментарий

  1. Kapitan:
    02.12.2020 в 10:53

    “люди будут покупать iPhone меньшего размера в качестве подарка своим близким.”…Ни чё се подарочки за такие то деньги!!

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