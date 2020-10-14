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iPhone 12 Pro Max: обзор, характеристики, предзаказ, цена в России

14 Окт, 2020

iPhone 12 Pro Max: обзор, характеристики, предзаказ, цена в России

Всё об iPhone 12 Pro Max.

13 октября состоялась долгожданная презентация, на которой Apple анонсировала четыре модели iPhone 12. Разумеется, больше всего внимания к себе приковала флагманская модель Apple 12 Pro Max, и неспроста. Давайте разбираться, что в ней инновационного.

Дисплей и дизайн

У новых iPhone 12 рамка стала меньше, а экран – соответственно, больше. В частности, iPhone 12 Pro Max оснащён дисплеем Super Retina XDR размером 6,7 дюйма. Наружная оболочка iPhone изменилась не только визуально, но и физически. Новый смартфон стал значительно прочнее и устойчивее к ударам за счёт Ceramic Shield. При изготовлении передней панели Ceramic Shield в матрицу стекла добавляются керамические нанокристаллы, которые прочнее многих известных металлов.

iPhone 12 Pro Max

Помимо этого, для Ceramic Shield используется тот же процесс двойного ионного обмена, который Apple применяет для стеклянной задней панели с фактурным матовым стеклом. Так обеспечивается прекрасная защита от трещин, царапин и других мелких повреждений. Наконец, передняя панель в iPhone 12 Pro Max устанавливается на одном уровне с корпусом, что создаёт дополнительную защиту: Apple гарантирует, что риск повреждений при падении теперь в 4 раза ниже. Корпус телефона сделан из хирургической нержавеющей стали, что красиво и практично. iPhone 12 Pro Max доступен в четырёх цветах: серебристом, графитовом, золотом и «тихоокеанском синем».

Процессор и память

A14 Bionic — это первый процессор iPhone, созданный с применением 5‑нанометровой технологии. Его передовые компоненты по размеру сопоставимы с атомами. В нём на 40% больше (11,8 млрд) транзисторов, следовательно, процессор работает быстрее и при этом ещё более экономно расходует заряд аккумулятора. А новый процессор обработки сигнала позволяет снимать видео в стандарте Dolby Vision — это недоступно даже профессиональным кинокамерам, не говоря уже о других смартфонах.

iPhone 12 Pro Max выполнен в трёх вариантах ёмкости памяти: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Камеры iPhone 12 Pro MaxКамеры

Отдельного внимания заслуживает технический прорыв Apple в области камер. iPhone 12 Pro Max оснащён системой камер Pro 12 Мп, в которую входят сверхширокоугольная, широкоугольная и телефотокамера.

Снимать в ночном режиме теперь можно и на широкоугольную, и на сверх­широкоугольную камеру. Фотографии, сделанные при слабом освещении, становятся намного качественнее. Ниже – фото на iPhone 12 Pro Max.

Фото, сделанное на iPhone 12 Pro Max

На большом iPhone система камер Pro достигает максимума. Увеличенная на 47% матрица и более крупные пиксели значительно повысили способность широкоугольной камеры улавливать свет. Новая система оптической стабилизации изображения (OIS) работает только с матрицей, а не с объективом, поэтому снимки получаются чёткими, даже если у вас дрожат руки.

Ночной режим для портретов на широкоугольной камере — это насыщенные цвета и красивый эффект боке, который подчёркивает здания с подсветкой, уличные фонари и другие световые пятна в темноте. Ниже – фото, сделанное на iPhone 12 Pro Max в ночном режиме.

Фото, сделанное на iPhone 12 Pro Max в ночном режиме

Технология Deep Fusion помогает при низком и среднем уровне освещения. Система Neural Engine анализирует каждый пиксель на нескольких снимках с различной экспозицией, поэтому все элементы кадра будут максимально детализированы. В режиме Smart HDR 3 автоматически корректируются светлые и тёмные участки, а также контуры.

Оптический зум 2,5х на телефотокамере с фокусным расстоянием 65 мм позволяет рассмотреть все детали, не подходя вплотную к объекту съёмки.

Что касается видео, Apple перешла с 8‑битного формата записи HDR‑видео на 10‑битный — теперь iPhone способен передать около 700 миллионов цветов и сделать видео ещё реалистичнее. Кроме того, теперь вы можете снимать в Dolby Vision — это профес­сиональный стандарт в кино­производстве.

Очевидно, что iPhone 12 Pro Max станет бесценной находкой для любителей высококачественной фото- и видеосъёмки.

Процесс фотографии на iPhone 12 Pro MaxСвязь

iPhone 12 Pro Max поддерживает мобильные сети пятого поколения. 5G шагает по планете, становясь доступным во всё большем числе стран и городов. Несмотря на неторопливость Apple в плане оснащения iPhone поддержкой 5G, компания совершенно точно никуда не опоздала. 5G-сети как раз только-только начали распространяться более-менее активно.

В iPhone 12 Pro Max установлен наиболее продвинутый 5G-модем производства компании Qualcomm. Модем позволит смартфону работать в том числе в самых быстрых 5G-сетях в диапазоне mmWave. Скорость загрузки в таких сетях может превышать 1 Гбит/с.

Конечно, российских пользователей поддержка 5G в iPhone 12 Pro Max заинтересует меньше всего. По состоянию на конец 2020 года в России не запущено ни одной 5G-сети. Более того, российские операторы по-прежнему не получили от властей необходимых диапазонов для внедрения 5G. Согласно последней информации, запуск 5G в городах-миллионниках состоится не раньше 2023 года.

iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro MaxЦена и предзаказ

Стоимость iPhone 12 Pro Max начинается с 109990 рублей за модель с 128 ГБ памяти. Смартфон с 256 ГБ будет стоить 119990 рублей. Самая дорогая модификация с памятью 512 ГБ и планом Apple Care+ (это дополнительная приоритетная техническая поддержка аппаратного и программного обеспечения от специалистов), который предлагается приобрести при оформлении покупки, обойдётся в 160 980 рублей. Без Apple Care+ – 139990 рублей.
Предзаказ iPhone 12 Pro Max будет доступен с 6 ноября.

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1 Комментарий

  1. Brazzer555:
    13.06.2020 в 13:22

    Нужно выпустить смартфон без чёлки и без фейс ай ди. Просто со сканером отпечатка пальца под экраном. И раз уж так не хочет этого делать Эппл, то пусть и продаёт нежеланные телефоны долларов по 450. Какие нибудь люди да купят. А обожаемые купертиновцами трубки с фейс ай ди так пусть и будут по 1200 баксов за штуку.

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