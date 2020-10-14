iPhone 12 Pro Max: обзор, характеристики, предзаказ, цена в России

Всё об iPhone 12 Pro Max.

13 октября состоялась долгожданная презентация, на которой Apple анонсировала четыре модели iPhone 12. Разумеется, больше всего внимания к себе приковала флагманская модель Apple 12 Pro Max, и неспроста. Давайте разбираться, что в ней инновационного.

Дисплей и дизайн

У новых iPhone 12 рамка стала меньше, а экран – соответственно, больше. В частности, iPhone 12 Pro Max оснащён дисплеем Super Retina XDR размером 6,7 дюйма. Наружная оболочка iPhone изменилась не только визуально, но и физически. Новый смартфон стал значительно прочнее и устойчивее к ударам за счёт Ceramic Shield. При изготовлении передней панели Ceramic Shield в матрицу стекла добавляются керамические нанокристаллы, которые прочнее многих известных металлов.

Помимо этого, для Ceramic Shield используется тот же процесс двойного ионного обмена, который Apple применяет для стеклянной задней панели с фактурным матовым стеклом. Так обеспечивается прекрасная защита от трещин, царапин и других мелких повреждений. Наконец, передняя панель в iPhone 12 Pro Max устанавливается на одном уровне с корпусом, что создаёт дополнительную защиту: Apple гарантирует, что риск повреждений при падении теперь в 4 раза ниже. Корпус телефона сделан из хирургической нержавеющей стали, что красиво и практично. iPhone 12 Pro Max доступен в четырёх цветах: серебристом, графитовом, золотом и «тихоокеанском синем».

Процессор и память

A14 Bionic — это первый процессор iPhone, созданный с применением 5‑нанометровой технологии. Его передовые компоненты по размеру сопоставимы с атомами. В нём на 40% больше (11,8 млрд) транзисторов, следовательно, процессор работает быстрее и при этом ещё более экономно расходует заряд аккумулятора. А новый процессор обработки сигнала позволяет снимать видео в стандарте Dolby Vision — это недоступно даже профессиональным кинокамерам, не говоря уже о других смартфонах.

iPhone 12 Pro Max выполнен в трёх вариантах ёмкости памяти: 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ.

Камеры

Отдельного внимания заслуживает технический прорыв Apple в области камер. iPhone 12 Pro Max оснащён системой камер Pro 12 Мп, в которую входят сверхширокоугольная, широкоугольная и телефотокамера.

Снимать в ночном режиме теперь можно и на широкоугольную, и на сверх­широкоугольную камеру. Фотографии, сделанные при слабом освещении, становятся намного качественнее. Ниже – фото на iPhone 12 Pro Max.

На большом iPhone система камер Pro достигает максимума. Увеличенная на 47% матрица и более крупные пиксели значительно повысили способность широкоугольной камеры улавливать свет. Новая система оптической стабилизации изображения (OIS) работает только с матрицей, а не с объективом, поэтому снимки получаются чёткими, даже если у вас дрожат руки.

Ночной режим для портретов на широкоугольной камере — это насыщенные цвета и красивый эффект боке, который подчёркивает здания с подсветкой, уличные фонари и другие световые пятна в темноте. Ниже – фото, сделанное на iPhone 12 Pro Max в ночном режиме.

Технология Deep Fusion помогает при низком и среднем уровне освещения. Система Neural Engine анализирует каждый пиксель на нескольких снимках с различной экспозицией, поэтому все элементы кадра будут максимально детализированы. В режиме Smart HDR 3 автоматически корректируются светлые и тёмные участки, а также контуры.

Оптический зум 2,5х на телефотокамере с фокусным расстоянием 65 мм позволяет рассмотреть все детали, не подходя вплотную к объекту съёмки.

Что касается видео, Apple перешла с 8‑битного формата записи HDR‑видео на 10‑битный — теперь iPhone способен передать около 700 миллионов цветов и сделать видео ещё реалистичнее. Кроме того, теперь вы можете снимать в Dolby Vision — это профес­сиональный стандарт в кино­производстве.

Очевидно, что iPhone 12 Pro Max станет бесценной находкой для любителей высококачественной фото- и видеосъёмки.

Связь

iPhone 12 Pro Max поддерживает мобильные сети пятого поколения. 5G шагает по планете, становясь доступным во всё большем числе стран и городов. Несмотря на неторопливость Apple в плане оснащения iPhone поддержкой 5G, компания совершенно точно никуда не опоздала. 5G-сети как раз только-только начали распространяться более-менее активно.

В iPhone 12 Pro Max установлен наиболее продвинутый 5G-модем производства компании Qualcomm. Модем позволит смартфону работать в том числе в самых быстрых 5G-сетях в диапазоне mmWave. Скорость загрузки в таких сетях может превышать 1 Гбит/с.

Конечно, российских пользователей поддержка 5G в iPhone 12 Pro Max заинтересует меньше всего. По состоянию на конец 2020 года в России не запущено ни одной 5G-сети. Более того, российские операторы по-прежнему не получили от властей необходимых диапазонов для внедрения 5G. Согласно последней информации, запуск 5G в городах-миллионниках состоится не раньше 2023 года.

Цена и предзаказ

Стоимость iPhone 12 Pro Max начинается с 109990 рублей за модель с 128 ГБ памяти. Смартфон с 256 ГБ будет стоить 119990 рублей. Самая дорогая модификация с памятью 512 ГБ и планом Apple Care+ (это дополнительная приоритетная техническая поддержка аппаратного и программного обеспечения от специалистов), который предлагается приобрести при оформлении покупки, обойдётся в 160 980 рублей. Без Apple Care+ – 139990 рублей.

Предзаказ iPhone 12 Pro Max будет доступен с 6 ноября.

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