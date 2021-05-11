iPhone 12 Pro Max один из самых долгоиграющих смартфонов — он занял 4 место в рейтинге автономности DxOMark

Отличные показатели.

В DxOMark начали тестировать смартфоны по времени работы. Лидером нового рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy M51. Этот девайс за 30 тысяч рублей оснащен гигантской батареей емкостью 7000 мА*ч. Он способен проработать аж 3 дня на одном полном заряде. Но флагманский айфон, iPhone 12 Pro Max, также не ударил в грязь лицом, заняв 4 позицию в топе.

И это замечательно. Тем, кому нужен флагман с крутым дисплеем, могучей SoC, невероятной скоростью работы и прочими фишками, да еще и максимально долгоиграющий, стоит обратить внимание на 12 Pro Max. Если, конечно, бюджет позволяет.

Он проработает 2 дня и зарядится за 1 час до 80%.

Топ-5 рейтинга автономности DxOMark выглядит следующим образом:

Samsung Galaxy M51 (88 баллов). Wiko Power U30 (86 баллов) — что это за зверь такой!? Мы тоже не в курсе. Oppo Find X3 Neo (81 балл). iPhone 12 Pro Max (78 баллов). Vivo Y20S (75 баллов).

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