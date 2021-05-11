iPhone 12 Pro Max один из самых долгоиграющих смартфонов — он занял 4 место в рейтинге автономности DxOMark
Отличные показатели.
В DxOMark начали тестировать смартфоны по времени работы. Лидером нового рейтинга стал смартфон Samsung Galaxy M51. Этот девайс за 30 тысяч рублей оснащен гигантской батареей емкостью 7000 мА*ч. Он способен проработать аж 3 дня на одном полном заряде. Но флагманский айфон, iPhone 12 Pro Max, также не ударил в грязь лицом, заняв 4 позицию в топе.
И это замечательно. Тем, кому нужен флагман с крутым дисплеем, могучей SoC, невероятной скоростью работы и прочими фишками, да еще и максимально долгоиграющий, стоит обратить внимание на 12 Pro Max. Если, конечно, бюджет позволяет.
Он проработает 2 дня и зарядится за 1 час до 80%.
Топ-5 рейтинга автономности DxOMark выглядит следующим образом:
- Samsung Galaxy M51 (88 баллов).
- Wiko Power U30 (86 баллов) — что это за зверь такой!? Мы тоже не в курсе.
- Oppo Find X3 Neo (81 балл).
- iPhone 12 Pro Max (78 баллов).
- Vivo Y20S (75 баллов).
Читаем еще:
- Как сэкономить заряд аккумулятора вашего iPhone — просто отключите эти 3 функции iOS
- iPhone 12 Pro Max: обзор, характеристики, цена в России
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.
сравнения вообще бестолковое . Разная ёмкость акб ,Samsung Galaxy M51 – 7000.Wiko Power U30 – 6000 .Oppo Find X3 Neo – 4500.iPhone 12 Pro Max – 3687.Vivo Y20S – 5000
разная технология дисплея , у WikoPower U30 разрешение HD почему не взяли Blackview BV 9100 у него 13000 , и он был бы лидером