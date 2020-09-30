iPhone 12 Pro Max по-настоящему огромен — подойдет не всем

Исполин от Apple.

Популярный китайский технопортал MyDrivers, сославшись на свои источники, называет размеры всех смартфонов из линейки iPhone 12. Судя по эти данным, флагманский iPhone 12 Pro Max — самый настоящий гигант.

Самый большой айфон в истории с 6,7-дюйовым дисплеем имеет следующие габариты — 160,8 х 78,1 х 7,4 мм. Для сравнения, компактный iPhone 12 Mini куда меньше — 130,8 х 63,8 х 7,4 мм.

По словам инсайдеров, комфортно пользоваться топовым айфоном смогут только люди с большими ладонями и длинными пальцами. Гаджет имеет плоские грани и острые углы — велика вероятность, что они будут врезаться в руки, доставляя дискомфорт. Так что девушкам такое устройство подойдет едва ли.

Впрочем, есть надежда, что Apple сможет решить эту проблему выпуском защитного чехла особой формы.

По слухам, iPhone 12 Pro Max станет настоящим флагманом, а не всего лишь увеличенной версией iPhone 12 Pro. Огромному айфону прочат самую лучшую камеру, самый быстрый интернет 5G, наличие лазерного дальномера LiDAR и самый большой в линейке аккумулятор.

В этом году от Apple ждут сразу четыре новых айфона. Это iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Источник: MyDrivers

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