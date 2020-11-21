iPhone 12 Pro Max получил высшую оценку от DisplayMate, обогнав остальные смартфоны

Не самый передовой, но лучший.

Сотрудники DisplayMate поделились свежими результатами тестов iPhone 12 Pro Max. В данном случае речь шла о технических возможностях дисплея, и новому флагману от Apple есть, чем гордиться.

Смартфон получил награду в номинации «Самая высокая производительность дисплея DisplayMate», а также звание «Лучший дисплей для смартфонов». Несмотря на то, что частота обновления экрана в новинке равна 60 Гц, это не остановило специалистов присвоить ему высший балл A+.

Да, дисплей у iPhone 12 Pro Max имеет стандартную частоту обновления экрана 60 Гц, что не идет в сравнение с 90 Гц или 120 Гц. Но благодаря очень быстрому времени отклика OLED-дисплея и производительному процессору iPhone 12 Pro Max выдает лучший результат. Какие еще награды удалось забрать новому айфону? Считаем:

Высочайшая точность цветопередачи

Высочайшая точность контрастности и интенсивности

точность контрастности и интенсивности Максимальная яркость полноэкранного изображения для OLED-смартфонов

яркость полноэкранного изображения для OLED-смартфонов Наименьшее изменение яркости при высоких углах обзора

изменение яркости при высоких углах обзора Максимальное видимое разрешение экрана

Похоже, что Apple есть, чем гордиться, а вы как считаете?

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