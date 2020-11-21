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iPhone 12 Pro Max получил высшую оценку от DisplayMate, обогнав остальные смартфоны

21 Ноя, 2020

iPhone 12 Pro Max получил высшую оценку от DisplayMate, обогнав остальные смартфоны

Не самый передовой, но лучший.

Сотрудники DisplayMate поделились свежими результатами тестов iPhone 12 Pro Max. В данном случае речь шла о технических возможностях дисплея, и новому флагману от Apple есть, чем гордиться.

Смартфон получил награду в номинации «Самая высокая производительность дисплея DisplayMate», а также звание «Лучший дисплей для смартфонов». Несмотря на то, что частота обновления экрана в новинке равна 60 Гц, это не остановило специалистов присвоить ему высший балл A+.

Да, дисплей у iPhone 12 Pro Max имеет стандартную частоту обновления экрана 60 Гц, что не идет в сравнение с 90 Гц или 120 Гц. Но благодаря очень быстрому времени отклика OLED-дисплея и производительному процессору iPhone 12 Pro Max выдает лучший результат. Какие еще награды удалось забрать новому айфону? Считаем:

  • Высочайшая точность цветопередачи
  • Высочайшая  точность контрастности и интенсивности
  • Максимальная яркость полноэкранного изображения для OLED-смартфонов
  • Наименьшее изменение яркости при высоких углах обзора
  • Максимальное видимое разрешение экрана

Похоже, что Apple есть, чем гордиться, а вы как считаете? 

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