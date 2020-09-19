iPhone 12 Pro Max протестировали в AnTuTu — результаты разочаровывают

Недалеко ушел от iPhone 11 Pro Max.

Айфоны всегда показывали феноменальные результаты в различных тестах, зачастую обгоняя флагманских конкурентов на Android. В этом году Apple представит модельный ряд iPhone 12, который базируется на чипсете A14 Bionic. Уже сейчас в сети можно ознакомиться с результатами топового iPhone 12 Pro Max в бенчмарке AnTuTu.

Они, увы, далеки от ожидаемого. Производительность выросла не так сильно, как все мы ожидали.

Достаточно сравнить результаты с пока еще актуальным флагманом iPhone 11 Pro Max:

Преимущество новинки с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 128 ГБ составляет лишь около 10%.

Более того, iPhone 12 Pro Max набрал меньше баллов, чем топовые смартфоны с чипсетом Snapdragon 865+ внутри.

На все 100% доверять данным результатам мы бы не стали (и вам не рекомендуем). Дело в том, что речь может идти о предсерийных образцах. Поэтому с нетерпением ждем тестов уже после выхода смартфонов.

Дата официальной презентации серии iPhone 12 по-прежнему не называется.

Источник: TechRadar

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

(5,00 из 5, оценили: 5, ваш голос учтён) Рейтинг статьи:из 5, оценили: