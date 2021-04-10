iPhone 12 против OnePlus 9 5G – какой быстрее?

Тест скорости работы.

Чем отличается iPhone от конкурентов из лагеря Android? Ответ дает популярный YouTube-канал Nick Ackerman.

Его автор сравнил iPhone 12 с флагманом OnePlus 9 5G. Испытывалась, в первую очередь, производительность.

Напомним характеристики гаджетов. iPhone 12 оснащен процессором Apple A14 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти и iOS 14.4.2.

OnePlus 9 5G создан на базе Snapdragon 888. В его распоряжении – 12 ГБ ОЗУ и Android 11.

В результате выяснилось следующее. Скорость загрузки iPhone 12 чуть выше. В плане разблокировки особой разницы нет.

Nick Ackerman протестировал на телефонах одинаковые приложения. OnePlus 9 5G быстрее запустил Twitter, Starbucks, Adobe Premiere Rush и мобильную версию игры PUBG.

Зато на iPhone 12 лучше функционируют Instagram, YouTube, игры SONIC и Mortal Kombat. Стартуют с ускорением, работают более плавно.

В некоторых программах отличий минимум. Среди них – TempleRun, Crossy Road и ряд других.

С повторным открытием и закрытием ПО устройства справились наравне.

В Geekbench 5.3.2 смартфон Apple набрал 1587 баллов в Single-Core. В Multi-Core – 3926. Результаты OnePlus 9 5G – 1127 и 3610 соответственно.



3DMARK Wild Life присудил iPhone 12 8024 очка и 48 fps. На счету соперника – 5 678 и 34 fps.

Источник: Nick Ackerman

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