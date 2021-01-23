iPhone 12 Pro Max против Samsung Galaxy S21 Ultra — какой снимает лучше?

Выясним.

Известный блогер под ником MrWhoseTheBoss опубликовал на своем канале в ютуб сравнение камер флагманских смартфонов iPhone 12 Pro Max и новейшего Samsung Galaxy S21 Ultra.

Победитель — Galaxy S21 Ultra. Однако все далеко не так однозначно.



У Samsung’а в плюсах: крутой перископный телевик с потрясающим зумом, невероятное качество макроснимков и максимальная детализация дневных снимков.

Айфон же выигрывает: в ночной съемке (причем качество фото лучше в разы), а также 12 Pro Max куда круче при съемке видео.

Вывод — выбирая камерофон из этих двух моделей, придется определиться, что для вас важнее.

От себя же скажем, что ни за что не променяем iOS на Android (даже самый-самый продвинутый).

Источник: YouTube

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