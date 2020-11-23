iPhone 12 Pro Max разобрали — главный сенсор камеры флагмана почти на 50% больше, чем у простого iPhone 12

А батарея меньше, чем у iPhone 11 Pro Max.

Эксперты iFixit разобрали флагманский Айфон 12 Про Макс и выяснили кое-что интересное. Оказывается, внутри топового айфона находится гигантский сенсор основой камеры.

Он аж на 47% больше, чем у простого iPhone 12.



А это значит, что датчик способен захватить гораздо больше света. Соответственно и качество снимков будет выше. Особенно, в условиях недостаточной освещенности.

Кроме того, мы видим специальные магниты новой системы стабилизации вокруг главного объектива.

Что касается автономности, то чудес от самого дорогого и самого большого айфона в истории ждать не приходится. Дело в том, что внутри 6,7-дюймового 12 Про Макс находится источник питания на 3687 мА*ч. У прошлогоднего флагмана батарея больше — на 3969 мА*ч.

Специалисты iFixit традиционно оценивают ремонтопригодность различных устройств. iPhone 12 Pro Max удостоился 6 баллов из 10. Для айфона это неплохо, он вполне чинибельный.

Источник: Wccftech

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