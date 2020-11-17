iPhone 12 Pro Max сравнили с Huawei Mate 40 Pro

Меряемся цифрами или брендами?

Сравнить новый флагманский смартфон с другими гаджетами сторонних производителей — это святое. Этой «участи» не избежал и iPhone 12 Pro Max. Насколько хорош новый гаджет в сравнении с Huawei Mate 40 Pro? Попробуем на это ответить.

Дисплей

IPhone 12 Pro Max может похвастаться отличным качеством изображения и высокой яркостью, но слабым местом устройства является частота обновления, 60 Гц против 90 Гц у Huawei Mate 40 Pro. И там и там имеется встроенный сканер распознавания лиц.

Процессор

В Huawei Mate 40 Pro установили Kirin 9000 5G, и технически он превосходит чип у iPhone 12 Pro Max. Но несмотря на то, что у нового флагмана от Apple используется более слабый чипсет, плавная работа iOS 14 эти недостатки скрывает. Да и можно ли назвать недостатком более слабую мощность, когда на первое место выходит оптимизация? Думаем, что нет.

Камера

Здесь Huawei Mate 40 Pro вновь обходит iPhone 12 Pro Max. 50 Мп сенсор, всенаправленная и лазерная автофокусировка, перископический датчик на 12 Мп, 5-кратный оптический зум, а также сверхширокий датчика на 20 Мп. Арсенал внушительный, и потягаться с ним последний айфон, к сожалению, не может.

Чисто технически Huawei Mate 40 Pro во многом обходит новинку от Apple. Тоже самое касается и цены. 59 000 рублей против 109 990 рублей у iPhone 12 Pro Max… Но разве это останавливает истинных поклонников компании из Купертино? Конечно же, нет.

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