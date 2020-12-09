iPhone 12 Pro Max сравнили с Nokia Lumia 1020 — у кого камера круче?

Неожиданно.

Авторы YouTube-канала WillitbeatNokia? сравнили камеры Nokia Lumia 1020 и флагманского Айфон 12 Про Макс. Первый смартфон был выпущен в 2013 году, а второй — этой осенью.

Оказывается, несмотря на преклонный возраст, «Лумия» еще способна задать жару.

В результате тестирования победил вовсе не флагманский айфон, а старенькая Нокиа. Ее фото признали лучшими. Она круче снимает со вспышкой, ей лучше удаются кадры при дневном освещении, а еще фото в формате RAW. У айфона преимуществ немного — ночной режим и зум.

Итоги такие:

iPhone 12 Pro Max – 15 баллов;

Nokia Lumia 1020 – 21 балл.

Кстати, когда-то эксперты сравнивали Lumia 1020 с iPhone 5S.

А вы говорите прогресс… Кстати, у кого-нибудь из наших читателей есть Nokia Lumia 1020?

Источник: YouTube

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