iPhone 12 Pro Max за 90 000 рублей? Да, реально!
«Связной» в помощь!
Приобрести топовый iPhone 12 Pro Max всего за 90 000 рублей. Еще на прошлой неделе такое утверждение казалось сказочным. Но не теперь. «Связной» предлагает именно такую цену на базовый вариант с накопителем на 128 ГБ.
А сколько стоит версия на 256 ГБ? Уже 99 000 рублей. Что все равно подарок на фоне официального ценника в 120 тысяч.
А еще есть iPhone 12 Pro на 256 ГБ за 90 тысяч!
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Где покупать? В официальном TMall Aliexpress Связного:
- iPhone 12 Pro Max на 128 ГБ — 90 000 рублей
- iPhone 12 Pro Max на 256 ГБ — 99 000 рублей
- iPhone 12 Pro на 256 ГБ — 90 000 рублей
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