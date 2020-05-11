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iPhone 12 Pro не станет первым смартфоном со 120-герцовым экраном. У каких уже есть?

11 мая, 2020

iPhone 12 Pro не станет первым смартфоном со 120-герцовым экраном. У каких уже есть?

Полный список смартфонов со 120 Гц экраном.

Новые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут сильно отличаться от предыдущих моделей iPhone. Не только из-за долгожданного редизайна, но и в связи с появлением в смартфонах сразу нескольких важных технологических нововведений. Главным из них станет поддержка у экранов смартфонов технологии ProMotion, которая обеспечит дисплеям частоту обновления 120 Гц. У каких смартфонов уже есть 120-герцовые экраны? Собрали полный список.

iPhone 12 Pro не станет первым смартфоном со 120-герцовым экраном. У каких уже есть?

Список смартфонов с экраном 120 Гц

  • Samsung Galaxy S20
  • Samsung Galaxy S20+
  • Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
  • OnePlus 8
  • OnePlus 8 Pro
  • Asus ROG Phone II
  • Oppo Find X2
  • Oppo Find X2 Pro
  • Oppo A92s
  • Realme X50 5G
  • Razer Phone 1
  • Razer Phone 2
  • Redmi K30
  • Redmi K30 5G
  • Sharp Aquos R3
  • Sharp Aquos R2 Compact
  • Lenovo Z6
  • Realme X50M 5G

А вот еще два интересных момента.

Во-первых, технически, Apple едва ли не первой реализовала поддержку 120 Гц в мобильных устройствах. Еще в 2017 году компания выпустила iPad Pro с поддержкой технологии ProMotion. Не исключено, что именно Apple вдохновила других производителей на выпуск смартфонов с экранами с повышенной частотой обновления.

А во-вторых, 120 Гц — это уже не рекордная частота обновления экрана в смартфонах. Смартфон Sharp Aquos Zero 2 оснащен 240-герцовым дисплеем. Нет сомнений в том, что в обозримом будущем таких же высот достигнут и другие производители.

Источник: Bloha.ru.

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