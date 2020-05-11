iPhone 12 Pro не станет первым смартфоном со 120-герцовым экраном. У каких уже есть?
Полный список смартфонов со 120 Гц экраном.
Новые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут сильно отличаться от предыдущих моделей iPhone. Не только из-за долгожданного редизайна, но и в связи с появлением в смартфонах сразу нескольких важных технологических нововведений. Главным из них станет поддержка у экранов смартфонов технологии ProMotion, которая обеспечит дисплеям частоту обновления 120 Гц. У каких смартфонов уже есть 120-герцовые экраны? Собрали полный список.
Список смартфонов с экраном 120 Гц
- Samsung Galaxy S20
- Samsung Galaxy S20+
- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G
- OnePlus 8
- OnePlus 8 Pro
- Asus ROG Phone II
- Oppo Find X2
- Oppo Find X2 Pro
- Oppo A92s
- Realme X50 5G
- Razer Phone 1
- Razer Phone 2
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Sharp Aquos R3
- Sharp Aquos R2 Compact
- Lenovo Z6
- Realme X50M 5G
А вот еще два интересных момента.
Во-первых, технически, Apple едва ли не первой реализовала поддержку 120 Гц в мобильных устройствах. Еще в 2017 году компания выпустила iPad Pro с поддержкой технологии ProMotion. Не исключено, что именно Apple вдохновила других производителей на выпуск смартфонов с экранами с повышенной частотой обновления.
А во-вторых, 120 Гц — это уже не рекордная частота обновления экрана в смартфонах. Смартфон Sharp Aquos Zero 2 оснащен 240-герцовым дисплеем. Нет сомнений в том, что в обозримом будущем таких же высот достигнут и другие производители.
Источник: Bloha.ru.
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