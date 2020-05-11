iPhone 12 Pro не станет первым смартфоном со 120-герцовым экраном. У каких уже есть?

Полный список смартфонов со 120 Гц экраном.

Новые iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут сильно отличаться от предыдущих моделей iPhone. Не только из-за долгожданного редизайна, но и в связи с появлением в смартфонах сразу нескольких важных технологических нововведений. Главным из них станет поддержка у экранов смартфонов технологии ProMotion, которая обеспечит дисплеям частоту обновления 120 Гц. У каких смартфонов уже есть 120-герцовые экраны? Собрали полный список.

Список смартфонов с экраном 120 Гц

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

Asus ROG Phone II

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

Oppo A92s

Realme X50 5G

Razer Phone 1

Razer Phone 2

Redmi K30

Redmi K30 5G

Sharp Aquos R3

Sharp Aquos R2 Compact

Lenovo Z6

Realme X50M 5G

А вот еще два интересных момента.

Во-первых, технически, Apple едва ли не первой реализовала поддержку 120 Гц в мобильных устройствах. Еще в 2017 году компания выпустила iPad Pro с поддержкой технологии ProMotion. Не исключено, что именно Apple вдохновила других производителей на выпуск смартфонов с экранами с повышенной частотой обновления.

А во-вторых, 120 Гц — это уже не рекордная частота обновления экрана в смартфонах. Смартфон Sharp Aquos Zero 2 оснащен 240-герцовым дисплеем. Нет сомнений в том, что в обозримом будущем таких же высот достигнут и другие производители.

Источник: Bloha.ru.

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