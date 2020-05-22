iPhone 12 Pro: обзор, характеристики, дата выхода, цена в России

Все, что нужно знать про новый iPhone 12 Pro.

iPhone 12 Pro — главный смартфон 2020 года, о котором уже сейчас, за несколько месяцев до выхода, почти все известно. Что ждать от нового iPhone 12 Pro, сколько он будет стоить и когда выйдет? Собрали всю достоверную информацию о будущем флагмане Apple в рамках одной статьи.

Название

В последние годы начало казаться, что Apple «играется» с названиями новых iPhone, то и дело меняя и усложняя их. Однако информация о будущих смартфонах Apple из линейки iPhone 12 привнесла необходимое понимание всех этих изменений.

Apple изменяла названия новых iPhone, тем самым готовясь к запуску большего числа смартфонов. В 2020 году Apple выпустит сразу четыре новых смартфона: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Именно такие названия, согласно последним данным инсайдеров, получат новинки. Выбранные Apple названия наглядно подчеркнут разницу между доступными и более дорогими моделями. По сравнению с актуальными названиями смартфонов Apple все останется привычно. Следом за iPhone 11 Pro выйдет iPhone 12 Pro — запутаться не получится.

Дизайн

На 2020 год Apple запланировала полноценный редизайн iPhone. Компания сильно изменит внешний вид своих смартфонов впервые после запуска iPhone X в 2017 году.

В первую очередь, изменится форма корпуса iPhone 12 Pro. Корпус смартфона будет иметь прямоугольные грани по аналогии с iPad Pro последних двух поколений. Запуская iPhone 12 Pro, Apple фактически приведет дизайн своих смартфонов и планшетов к единому знаменателю. Аналитики и инсайдеры также называют грядущие iPhone похожими на уже ставшие классическими iPhone 4 и iPhone 5, у которых схожие прямоугольные боковые грани.

Впрочем, не только на слова инсайдеров приходится опираться, говоря о дизайне iPhone 12 Pro. Весной 2020 года в Сеть утекли рендеры близкого к финальному прототипа iPhone 12 Pro. Утечка подтвердила дизайн смартфона, указав на обновленную форму корпуса.

По традиции, новый iPhone ждут большие изменения в плане используемых материалов. В iPhone 12 Pro компания Apple применит соединительную металлическую рамку с переработанной конструкцией. Это обеспечит смартфону повышенную прочность. Рамка соединит цельные защитные стекла, которые, как и в предыдущих моделях, покроют лицевую и заднюю поверхности корпуса смартфона.

На лицевой поверхности iPhone 12 Pro тоже будут серьезные изменения. Рамки дисплея сократятся с 2,5 мм до 1,5 мм по периметру, сразу на 40%. При этом, верхняя рамка дисплея, так называемая «челка», не исчезнет. Apple сократит ее примерно вдвое по сравнению с iPhone 11 Pro. Когда же тогда Apple, наконец, избавится от нее? По данным источников, случится это не раньше, чем в 2021 году.

Трудности Apple с отказом от широкой верхней рамки связаны с системой камер TrueDepth, отвечающей за работу функции Face ID. Компоненты системы камер занимают много пространства, не позволяя Apple разместить их на верхней узкой рамке.

В последние несколько лет новые iPhone неизменно становились толще. В iPhone 12 Pro эта тенденция прервется. Толщина смартфона составит 7,4 мм против 8,8 мм у iPhone 11 Pro.

Дисплей

iPhone 12 Pro будет оснащен 6,1-дюймовым OLED-экраном Super Retina XDR. Для сравнения, у iPhone 11 Pro — 5,8-дюймовый экран. Увеличение диагонали экрана нового iPhone 12 Pro составит 0,3 дюйма, что произойдет в основном из-за уменьшения рамок дисплея.

Главной фишкой экрана iPhone 12 Pro должна стать поддержка технологии ProMotion, обеспечивающая повышенную частоту обновления кадров. Согласно информации инсайдера Макса Вайнбаха, частота обновления экрана iPhone 12 Pro составит до 120 Гц.

Частота обновления экрана iPhone 12 Pro будет изменяться в зависимости от типа отображаемого контента. Технология ProMotion будет работать аналогичным образом, как и в планшетах iPad Pro, в которых она впервые появилась еще в 2017 году.

Частота обновления экрана iPhone 12 Pro будет увеличиваться до 90-120 Гц при работе с некоторыми типами приложений, например, играми или графическими приложениями. Повышенная частота обновления сделает изображение значительно более плавным. При выполнении остальных задач, в которых не требуется повышенная частота, она будет снижаться до стандартных 60 Гц.

Процессор и память

В основе iPhone 12 Pro будет лежать система на процессоре A14 Bionic, выполненном с использованием нового техпроцесса 5 нм. За производство всех чипов для iPhone 12 Pro ответит компания TSMC, давний производственный партнер Apple.

Технические характеристики чипа A14 на текущий момент неизвестны. Производство процессора с использованием нового техпроцесса прямо указывает на то, что его производительность и энергоэффективность заметно увеличатся по сравнению с моделью предыдущего поколения. Для сравнения, чип A13 Bionic в iPhone 11 и iPhone 11 Pro выполнен с использованием техпроцесса 5nm+.

Объем оперативной памяти iPhone 12 Pro увеличится до 6 ГБ. Кроме этого, у iPhone 12 Pro станет больше встроенной памяти, но только в базовой конфигурации. Смартфон будет выпущен в трех моделях: со 128, 256 и 512 ГБ памяти.

Камеры

У iPhone 12 Pro будет система из трех тыльных камер: широкоугольной, сверхширокоугольной и телефотокамеры. Разрешение камер смартфона — настоящая загадка. Впрочем, намеки все же есть.

По словам известного инсайдера Макса Вайнбаха, разрешение основной широкоугольной камеры iPhone 12 Pro составит 64 Мп. Для сравнения, у предыдущих моделей iPhone разрешение широкоугольной камеры равно 12 Мп. Таким образом, разрешение основной камеры в новом iPhone может увеличиться сразу в пять раз.

Основная камера iPhone 12 Pro будет иметь обновленный семилинзовый объектив. Его применение уменьшит искажения и сократит хроматические аберрации. Еще в камере iPhone 12 Pro компания Apple сделает упор на макросъемке, которую она упорно игнорировала в предыдущих смартфонах. Камера сможет снимать макрофото с расстояния до 2,2 мм.

Основные камеры дополнит 3D-сенсор LiDAR, впервые появившийся в iPad Pro 2020 года. Он будет отвечать за определение расстояния до объектов с высочайшей точностью. Зачем это нужно?

В первую очередь, благодаря сенсору LiDAR новый iPhone 12 Pro обзаведется улучшенными возможностями при съемке в портретном режиме. Точнейшее измерение расстояния до объектов позволят камере идеально отделять объект съемки от фона. За счет этого будет достигаться наилучший эффект глубины резкости, необходимый при съемке портретных фото.

Также LiDAR расширит возможности iPhone 12 Pro при работе в дополненной реальности. Apple продолжает делать ставку на AR-технологиях. Известно, что в iOS 14 появится по меньшей мере одно стандартное приложение, посвященное работе с дополненной реальностью. Кроме этого, собираемые сканером LiDAR данные будут передаваться команде разработчиков Apple, которая в настоящее время работает над «умными» AR-очками Apple Glass. Согласно последней информации, их выход запланирован уже на 2021 год.

Связь

iPhone 12 Pro станет одним из четырех первых смартфонов Apple с поддержкой 5G. Модем для работы с мобильными сетями пятого поколения для Apple поставит компания Qualcomm. Для обеспечения поставок Apple даже пришлось урегулировать нашумевшее судебное разбирательство между компаниями, пойдя на уступки.

iPhone 12 Pro будет поддерживать в том числе самые скоростные сети 5G в диапазоне mmWave в максимальной скоростью передачи данных свыше 1 Гбит/c. В настоящее время в мире работает только одна коммерческая сеть в диапазоне mmWave. Тем не менее, Apple решила сразу обеспечить пользователей iPhone 12 Pro возможностью работы в наиболее быстрых сетях 5G.

Цена iPhone 12 Pro

Отличная новость — iPhone 12 Pro не будет дороже по сравнению с iPhone 11 Pro. Согласно информации авторитетного инсайдера Джона Проссера, Apple выпустит смартфон по цене от $999 за базовую версию со 128 ГБ памяти. Для сравнения, стартовая цена iPhone 11 Pro составила $999 за версию с 64 ГБ памяти.

Таким образом, цена iPhone 12 Pro составит по меньшей мере от 89 990 рублей по аналогии с рублевой ценой iPhone 11 Pro. Впрочем, рублевая стоимость модели может увеличиться по аналогии с тем, как Apple сделала iPhone SE 2-го поколения дороже в рублях. Напомним, что вышедший в апреле iPhone SE (2020) при официальной цене $399 продается в России за 39 990 рублей.

Дата выхода 12 Pro

Презентация iPhone 12 Pro состоится во второй половине 2020 года. Еще недавно можно было смело утверждать, что презентация нового iPhone обязательно состоится в сентябре. Однако на фоне сложной эпидемиологической обстановки в мире Apple может перенести анонс новых смартфонов на октябрь-ноябрь. Об этом ранее предупредили различные независимые инсайдеры.

В связи с этим, до конца неизвестно, когда точно Apple планирует презентовать и запустить продажи новых iPhone. Известно лишь, что случится это во второй половине 2020 года. Рассчитываем на выход новинок в сентябре-октябре.

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