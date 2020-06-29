iPhone 12 Pro получит новые режимы съемки

Интересная утечка.

Apple реализует в смартфонах iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max поддержку двух новых режимов съемки. Согласно данным инсайдера Макса Вайнбаха, которыми он поделился через YouTube-блогера EverythingApplePro, новые флагманские смартфоны Apple будут поддерживать съемку с разрешением 4K с частотой 120 и 240 кадров в секунду.

О поддержке новых режимов съемки в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max стало известно из кода бета-версии iOS 14. После эту информацию подтвердил источник Вайнбаха в Apple. По его словам, съемка с разрешением 4K с частотой 120 и 240 кадров в секунду будет доступна на более дорогих iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Тем не менее, существует вероятность, что поддержка новых режимов съемки появится и на моделях входного уровня iPhone 12 и iPhone 12 Max.

Актуальные модели iPhone ограничены съемкой видео с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду. Возможность съемки с частотой 240 кадров в секунду имеется для разрешения 1080p.

Ожидается, что осенью 2020 года Apple выпустит четыре новые модели iPhone. Флагманские iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут оснащены тройными камерами и 3D-сканером LiDAR, тогда как более дешевые iPhone 12 и iPhone 12 Max — двойными камерами.

Ранее стало известно, что цена новых iPhone 12 без поддержки 5G может оказаться рекордно низкой.

Источник: YouTube.

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