iPhone 12 Pro скорее всего задержится

А вот «простой» iPhone 12 выйдет в срок.

Выпуск iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max может быть отложен. Об этом заявил известный инсайдер под ником Komiya в своем твиттере.

iPhone 12 Pro has delayed because iPhone 12 (none pro) has the new 5G component which is a lack and Apple want regular 12 available asap

— Komiya (@komiya_kj) August 26, 2020