iPhone 12 Pro скорее всего задержится

А вот «простой» iPhone 12 выйдет в срок.

Выпуск iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max может быть отложен. Об этом заявил известный инсайдер под ником Komiya в своем твиттере.

iPhone 12 Pro has delayed because iPhone 12 (none pro) has the new 5G component which is a lack and Apple want regular 12 available asap — Komiya (@komiya_kj) August 26, 2020

Причина — проблемы с поставками 5G-модемов. Их попросту недостаточно для всего модельного ряда. Боссы Apple предполагают, что популярность «недорогих» айфонов нового поколения окажется выше, чем у Pro-версий. Поэтому первыми чипы получат именно обычные iPhone 12 и iPhone 12 Max.

К сожалению, насколько продолжительной будет задержка, не сообщается. По слухам, появившимся в сети ранее, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max могут поступить в продажу в конце октября или даже начале ноября.

Напомним, что от Apple ожидают премьеры сразу четырех новых айфонов. Речь идет о компактном 5,4-дюймовой iPhone 12, его увеличенной версии с 6,1-дюймовым дисплеем iPhone 12 Max, а также двух дорогих Pro-моделях — 6,1-дюймовом iPhone 12 Pro и гигантском 6,7-дюймовом iPhone 12 Pro Max (самый большой айфон в истории).

Предполагаемая дата презентации — 10 сентября. Она была случайно раскрыта самой Apple на прошлой неделе.

Источник: Wccftech

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