iPhone 12 Pro VS iPhone 12 Pro Max

Сравниваем две новинки от Apple.

Когда 13 октября компания Apple презентовала серию новых моделей iPhone 12 многие пользователи сразу обратили внимание на большое количество новых функций в премиальных версиях смартфона. Мы решили разобраться в преимуществах и недостатках iPhone 12 Pro и Pro Max, чтобы помочь вам решить на какую из этих моделей стоить обратить внимание.

Экран

Размер дисплея является самым большим отличием iPhone 12 Pro от iPhone 12 Pro Max. IPhone 12 Pro оснащен 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с разрешением 2532 на 1170 пикселей, что соответствует 460 пикселей на дюйм. А iPhone 12 Pro Max оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с разрешением 2778 на 1284 пикселей, что соответствует чуть более низким 458 пикселей на дюйм. Разница в плотности пикселей между iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max настолько незначительна, что вы наверняка можете ее не заметить.

Остальные характеристики экранов смартфонов абсолютно идентичны друг другу.

Дизайн

За исключением разницы в размерах, общий дизайн iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max одинаков. Устройства также оснащены дисплеями от края до края с вырезами одинакового размера на передней панели для размещения датчиков Face ID.

IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max изготовлены из «хирургической нержавеющей стали». Оба устройства имеют степень защиты IP68 от брызг, воды и пыли. В соответствии с ней они могут выдерживать погружение на максимальную глубину 6 метров на срок до 30 минут.

Ниже представлены размеры iPhone Pro и iPhone Pro Max:

Размеры iPhone 12 Pro

Высота – 5,78 дюйма (146,7 мм)

Ширина – 2,82 дюйма (71,5 мм)

Глубина – 7,4 мм (0,29 дюйма)

Вес – 189 грамм

Размеры iPhone 12 Pro Max

Высота – 6,33 дюйма (160,8 мм)

Ширина – 3,07 дюйма (78,1 мм)

Глубина – 7,4 мм (0,29 дюйма)

Вес – 228 грамм

Как видите, iPhone 12 Pro Max заметно тяжелее и крупнее из-за 6,7-дюймового дисплея. Стоит ли это того, во многом зависит от ваших личных предпочтений в отношении размера экрана.

Производительность и время автономной работы

IPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max идентичны по производительности. Оба устройства оснащены новейшим процессором Apple A14 Bionic, который Apple рекламирует как «самый быстрый чип в смартфоне». A14 Bionic имеет два высокопроизводительных ядра и четыре эффективных ядра.

И iPhone 12 Pro, и iPhone 12 Pro Max также оснащены новейшим механизмом Neural Engine для улучшения функций и возможностей машинного обучения. Apple заявляет, что новый 16-ядерный Neural Engine обеспечивает повышение производительности на 80% по сравнению с предыдущим поколением. Вы также получаете 6 ГБ оперативной памяти на обоих устройствах, что больше, чем 4 ГБ оперативной памяти, которые Apple использовала в iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Основным преимуществом более крупного iPhone 12 Pro Max является то, что из-за своих габаритов время его автономной работы увеличивается до 20 часов, что на три часа больше, чем у iPhone 12 pro Max.

Камера

В прошлогодних iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max отличительной особенностью была почти единственная разница в размере экрана. Однако в этом году iPhone 12 Pro Max предлагает несколько заметных улучшений камеры по сравнению с меньшим iPhone 12 Pro.

И iPhone 12 Pro, и iPhone 12 Pro Max оснащены тройной камерой на задней панели с 12-мегапиксельными сверхширокими, широкоугольными и телеобъективами. Вы также получаете поддержку ночного режима, Deep Fusion и Apple ProRAW по всем направлениям.

Однако все начинает отличаться от размера сенсора. У широкоугольной камеры iPhone 12 Pro Max сенсор на 47% больше, чем у iPhone 12 Pro, с размером пикселей 1,7 мкм. Apple заявляет, что эта разница в размере сенсора дает на 87% улучшение в условиях низкой освещенности.

Широкоугольная камера iPhone 12 Pro также оснащена оптической стабилизацией изображения со сдвигом сенсора, которая стабилизирует сам сенсор, а не объектив. Apple заявляет, что это значительно улучшит стабилизацию фотографий и видео.

Наконец, iPhone 12 Pro Max оснащен телеобъективом 2,5 × / 2,2, а iPhone 12 Pro – телеобъективом 2x ƒ / 2,0. Более высокая диафрагма объектива iPhone 12 Pro Max означает, что в камеру попадает меньше света, поэтому объектив iPhone 12 Pro фактически пропускает больше света.

Цена

iPhone Pro будет стоить от 109 990 рублей. Самая дорогая версия 12 Pro Max на 512 гигабайт будет стоить 139 990 тысяч рублей.

Итог

Стоит отметить, что новые модели iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max практически не отличаются между собой, однако значительные изменения в камере устройства и большее время автономной могут заставить вас передумать в пользу iPhone 12 Pro Max.

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