iPhone 12 Pro за 77 тысяч — реально? Да!

Премиальный айфон сильно подешевел.

На старте iPhone 12 Pro с накопителем на 128 ГБ стоил 100 тысяч рублей. А уже сейчас его можно взять за 77 тысяч. Таким образом, менее, чем за год, премиальный айфон подешевел почти на 25%.

Где купить? А вот тут. За 76 990 рублей вы получите девайс в золотой расцветке.

Насколько хорош iPhone 12 Pro вы можете узнать в нашем обзоре. Также мы рассказывали, как он фотографирует.

За 77 тысяч это потрясающий флагман. С крутой начинкой (спасибо A14 Bionic), потрясающей тройной камерой, достаточной автономностью и стильным корпусом.

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