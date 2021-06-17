iPhone 12 Pro за 77 тысяч — реально? Да!
Премиальный айфон сильно подешевел.
На старте iPhone 12 Pro с накопителем на 128 ГБ стоил 100 тысяч рублей. А уже сейчас его можно взять за 77 тысяч. Таким образом, менее, чем за год, премиальный айфон подешевел почти на 25%.
Где купить? А вот тут. За 76 990 рублей вы получите девайс в золотой расцветке.
Насколько хорош iPhone 12 Pro вы можете узнать в нашем обзоре. Также мы рассказывали, как он фотографирует.
За 77 тысяч это потрясающий флагман. С крутой начинкой (спасибо A14 Bionic), потрясающей тройной камерой, достаточной автономностью и стильным корпусом.
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