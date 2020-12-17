iPhone 12 продолжает дешеветь — цена опустилась ниже 68 тысяч!
Самое время брать.
Да, официальная цена iPhone 12 не изменилась. Самая простая версия с накопителем на 64 ГБ по-прежнему стоит 79 990 рублей. Но, если пройтись по Москве, заглянуть в специализированные магазины или же проштудировать сеть, то можно найти куда более выгодные предложения.
Минимальный ценник, за который сегодня продавцы готовы расстаться с новеньким Айфон 12, составляет менее 68 000 рублей!
За такие деньги это отличный смартфон. Да, с хиленькой батареей, но безумно быстрым процессором, крутым дисплеем, великолепной iOS и стильным дизайном в духе iPhone 4.
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