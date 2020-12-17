iPhone 12 продолжает дешеветь — цена опустилась ниже 68 тысяч!

Самое время брать.

Да, официальная цена iPhone 12 не изменилась. Самая простая версия с накопителем на 64 ГБ по-прежнему стоит 79 990 рублей. Но, если пройтись по Москве, заглянуть в специализированные магазины или же проштудировать сеть, то можно найти куда более выгодные предложения.

Минимальный ценник, за который сегодня продавцы готовы расстаться с новеньким Айфон 12, составляет менее 68 000 рублей!

За такие деньги это отличный смартфон. Да, с хиленькой батареей, но безумно быстрым процессором, крутым дисплеем, великолепной iOS и стильным дизайном в духе iPhone 4.

Где мы нашли такие цены? А вот тут.

Рекомендуем на постоянной основе мониторить сервис Яндекс.Маркет. Там то и дело всплывают выгодные предложения.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: