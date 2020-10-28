iPhone 12 прошёл тест на царапины. Никаких сенсаций

Стекло новое, а результаты прошлогодние.



13 октября 2020 Apple представила iPhone 12. Во всей 12-ой линейке используется новое особопрочное стекло. Так утверждает компания из Купертино. Но первые пользователи сразу заметили, что новые стёкла очень быстро покрываются царапинами. Это решил проверить знаменитый блогер JerryRigEverything. Он традиционно проводит подобные тесты на новых устройствах.

В тесте используются 9 предметов. Они обладают разной степенью жёсткости. Новый iPhone 12 Pro показал результаты на уровне iPhone 11 Pro. То есть дошёл с честью до 6-ого уровня. На 7-ом царапины стали слишком явными. Кстати, топовые устройства 2020 от Samsung показывают такой же результат. И эти показатели очень хороши. Но только это никакая не революция в прочности, о которой нам говорили на презентации.

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