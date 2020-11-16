iPhone 12 против Google Pixel 5 — какой смартфон проработает дольше?

Неожиданный результат.

Ютуберы с популярного канала PhoneBuff решили сравнить время работы базового 6,1-дюймового Айфон 12 и Google Pixel 5. Результат оказался весьма неожиданным.

Несмотря на огромную батарею емкостью 4080 мА*ч, Pixel 5 показал почти такую же автономность, что и iPhone 12 с «крошечным» аккумулятором на 2815 мА*ч.



«Пиксель» продержался 9 часов и 26 минут. У Айфона результат чуть хуже — 9 часов и 1 минута. Но, учитывая разницу в «весовой категории» источников питания, для Pixel 5 это провал. Или, если посмотреть с другой стороны, триумф Айфон 12.

В чем же причина? Их может быть несколько. Во-первых, айфону помогает отличная оптимизация операционной системы iOS 14. Во-вторых, у iPhone 12 частота обновления дисплея равна 60 Гц. А у «Пикселя» — 90 Гц.

Безусловно, какие-то проблемы у модельного ряда iPhone 12 есть. Но с автономностью тут все хоть и не идеально, однако отнюдь не ужасно.

Источник: PhoneBuff

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