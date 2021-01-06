iPhone 12 против Xiaomi Mi 11, какой лучше?

Разберемся.

Xiaomi Mi 11 на Snapdragon 888 или базовый iPhone 12 на A14 Bionic? Какой смартфон лучше?

Попробуем разобраться.

Дизайн

Оба девайса смотрятся современно и стильно. Да, у Xiaomi Mi 11 тоньше рамки и нет челки под Face ID. Но качество материалов у смартфонов от Apple традиционно выше. Да и от воды и пыли айфон защищен лучше. Кроме того, iPhone 12 тоньше, легче, меньше, им просто пользоваться одной рукой.

Железо

Внутри Mi 11 находится могучий Snapdragon 888. Но A14 Bionic не менее крутой. Да, памяти у китайца в разы больше. Но iOS решает. Ее оптимизация делает свое дело. С 4 ГБ ОЗУ iPhone 12 работает также быстро, как Xiaomi Mi 11 с 12 ГБ оперативной памяти.

Дисплеи

У Xiaomi Mi 11 дисплей лучше. Это факт. У него выше разрешение (3200 на 1440 пикселей), он поддерживает частоту обновления 120 Гц, имеется встроенный в дисплей дактилоскопический датчик. Но уж слишком он гигантский, аж 6,81 дюймов!

Аккумулятор

И тут Xiaomi Mi 11 сильно впереди. Внутри батарея на 4600 мА*ч. А у айфона всего на 2815 мА*ч. Работает iPhone 12 недолго. А вот Xiaomi Mi 11, судя по первым тестам, весьма долговечен. Ну и скорость зарядки у китайца выше, он поддерживает быструю зарядку мощностью 50 Вт.

Камера

Да, на бумаге у Xiaomi Mi 11 камера более продвинутая. Тут три датчика, а разрешение главного составляет безумные 108 Мп. У Айфона лишь два объектива по 12 Мп. Мало! Но снимает iPhone 12 все равно отменно. Так что здесь мы победителя называть не станем.

Цена

Айфон 12 у нас стоит от 79 990 рублей. Но иногда бывают скидки, можно урвать тысяч за 75. Xiaomi Mi 11 в РФ пока не продается, но к весне, как нам кажется, он доберется до нас. И будет стоить совершенно точно дешевле 60 тысяч рублей.

Плюсы и минусы Xiaomi Mi 11

+ Огромный крутой дисплей с разрешением Quad HD+

+ Большой аккумулятор

+ Быстрая зарядка (в том числе и реверсивная)

+ Дактилоскопический сенсор

+ Цена ниже

– Защита от воды никакая

Плюсы и минусы iPhone 12

+ Качество сборки

+ Защита от воды и пыли

+ Размеры

– Высокая цена

– Никакая батарея

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