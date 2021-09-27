iPhone 12 работает с iOS 15 на 30 минут дольше, чем с iOS 14.8

Со старыми айфонами такого нет.

Ютубер с канала UltimateDeviceVideos опубликовал видео со сравнением времени работы iOS 15 и iOS 14.8 на разных айфонах. Есть разница? На новых смартфонах еще как!

Блогер проверил время работы актуальной iOS и предыдущей на iPhone 12, iPhone 11, iPhone XR, iPhone 8, iPhone 7 и iPhone 6s.

В случае с iPhone 12 обновляться до iOS 15 точно имеет смысл. С ней смартфон работает 8 часов и 40 минут. А с iOS 14.8 лишь 8 часов и 10 минут. Разница в полчаса это серьезно.

А вот на всех других моделях разница уже не такая существенная. На iPhone 6s лучше остаться на iOS 14.8, с iOS 15 время работы снижается на 8 минут.



Время работы iPhone с iOS 15

iPhone 12 — 8 часов 40 минут

iPhone 11 — 7 часов 32 минуты

iPhone XR — 6 часов 3 минуты

iPhone 8 — 5 часов 12 минут

iPhone 7 — 4 часа 42 минуты

iPhone 6s — 3 часа 50 минут

Время работы iPhone с iOS 14.8

iPhone 12 — 8 часов 10 минут

iPhone 11 — 7 часов 28 минут

iPhone XR — 5 часов 59 минут

iPhone 8 — 5 часов 10 минут

iPhone 7 — 4 часа 52 минуты

iPhone 6s — 3 часа 58 минут

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