iPhone 12 рекордно подешевел в России — смартфон можно купить за 55 000 рублей

А ведь раньше за него просили намного больше.

В Москве iPhone 12 сейчас можно приобрести за 55 тысяч рублей. Это минимальный ценник, разумеется, не на сайте Apple (там ценник равен 65 тысячам). Напомним, что на старте гаджет оценивался почти в 80 000 рублей! Таким образом, за год с небольшим девайс потерял 25 тысяч.

Хорошая скидка. Вполне можно обратить внимание, если подыскиваете себе новый смартфон. Тем более, что начинка у него актуальная и будет оставаться таковой еще года четыре. Да и внешне от Айфон 13 он почти неотличим.

Снимает классно, работает долго, карман не оттягивает, экраном обладает изумительным (OLED, не забывайте). Что еще нужно?

Да, Айфон 12 мини сейчас еще дешевле, его можно найти и за 50 тысяч.

Почитаем о двенадцатом:

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