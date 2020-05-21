iPhone 12 рискует быть отложен

Придется подождать.

Apple может перенести презентацию смартфонов из линейки iPhone 12 по меньшей мере на месяц. Согласно данным проверенного инсайдера Джона Проссера, посвященное анонсу iPhone 12 мероприятие может быть отложено на октябрь из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире и трудностей с разработкой и производством новых iPhone.

Apple хочет, чтобы между анонсом новых iPhone и запуском смартфонов в продажу прошло как можно меньше времени. В связи с этим компания рассматривает возможность переноса презентации iPhone 12 на октябрь. Это позволит Apple лучше подготовиться к старту продажу, сделав его одновременным для всех моделей.

В 2020 году Apple впервые выпустит сразу четыре новых iPhone из флагманской линейки. По имеющейся информации от инсайдеров, компания готовит 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max. Все новинки получат обновленный дизайн, OLED-экран и поддержку 5G.

Ранее стало известно, что самый компактный из новых смартфонов Apple, 5,4-дюймовый iPhone 12, будет дешевле по сравнению с iPhone 11 на $50. Таким образом, Apple уменьшит стоимость входной модели на $50 второй год подряд. Напомним, что уменьшение стоимости iPhone 11 по сравнению с iPhone XR привело к рекордному спросу на модель. В первом квартале 2020 года iPhone 11 оказался популярнее iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max вместе взятых.

Источник: Twitter.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)