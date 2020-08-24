iPhone 12 рискует остаться с 60 Гц экраном

Об этом сообщил известный инсайдер.

Глава компании DisplaySearch Росс Янг сообщил, что смартфоны из линейки iPhone 12 не будут оснащены экранами с частотой обновления 120 Гц. Согласно данным источников эксперта, так произойдет из-за проблем с поставками необходимых комплектующих.

Янг заявил, что Apple получит микросхемы драйвера дисплея с поддержкой повышенной частоты обновления с большой задержкой. В связи с этим компании либо придется откладывать выпуск iPhone 12 на самый конец года, либо выпускать смартфоны осенью с 60-герцовыми экранами. Источники Янга подчеркнули, что Apple склоняется ко второму варианту, не желая еще сильнее откладывать запуск новых iPhone.

Если информация инсайдера подтвердится, Apple сможет выпустить первый iPhone со 120-герцовым экраном только в следующем году.

Ранее в Сети неоднократно появлялись утечки о намерении Apple оснастить флагманские iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max дисплеями с частотой обновления 120 Гц. Косвенные подтверждения этим планам Apple были обнаружены и в коде бета-версии iOS 14.

Источник: Twitter.

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