iPhone 12 рискует рекордно задержаться

Фактически до самой зимы.

Выход смартфонов из линейки iPhone 12 может задержаться до конца ноября 2020 года. Как сообщило издание GizChina со ссылкой на представителей инвестиционного банка Cowen, задержка произойдет для всех четырех новых моделей iPhone.

У Apple возникли трудности с разработкой и производством новых iPhone, сообщили источники. Компания хочет не просто разрешить их к осени, но и произвести необходимое число смартфонов, чтобы удовлетворить спрос потребителей. Учитывая, что все новые модели iPhone 12 получат полноценный редизайн и станут первыми смартфонами Apple с поддержкой 5G, спрос на них ожидается большой.

В связи с этим Apple может отложить запуск смартфонов в продажу. Сообщается, что выход новинок может состояться только в конце ноября. Если информация подтвердится, то это будет рекордной задержкой в запуске новых моделей iPhone.

Ранее стало известно, что Samsung впервые не выпустит OLED-дисплеи для всех новых смартфонов Apple. Часть экранов произведет компания LG. Утечка в очередной раз подтвердила, что Apple разрабатывает четыре новых смартфона: 5,4-дюймовый iPhone 12, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Источник: GC.

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