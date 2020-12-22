iPhone 12 – самый популярный 5G смартфон, его покупают в шесть раз чаще

Хорошие результаты.

iPhone 12 – самый популярный в мире смартфон с поддержкой 5G сетей. Причем, завоевать этот статус ему удалось уже через две недели после старта продаж. Рыночная доля у iPhone 12 и iPhone 12 Pro после официального запуска составила в общей сложности 24%, это почти четверть всего рынка.

На долю iPhone 12 приходится 16% продаж, остальные 8% пришлись на iPhone 12 Pro. Нужно сделать важную поправку, что пик популярности и продаж устройства приходится как раз на первые дни его премьеры, и в 2021 году ситуация может сильно поменяться. Но пока что айфоны остаются в фаворитах.

Третье место досталось Samsung Galaxy Note 20 Ultra, а четвертое и пятое заполучили смартфоны от Huawei: Nova 7 и P40.

Новости отличные, но пока что 5G находится на заре своего становления. Хотя общее покрытие mmWave в США увеличилось с 5% в сентябре до 12% в октябре, и аналитики считают, что этот рост будет стимулировать операторов к обеспечению нужного количества пользователей качественным соединением.

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