iPhone 12 — самый популярный смартфон в мире

Аналитики IDC не врут.

По словам аналитиков IDC, за первые 9 месяцев 2021 года, самым покупаемым смартфоном стал базовый Айфон 12. Устройство обошло всех конкурентов. Включая недорогой Samsung Galaxy A12.

Любопытно, что на третьей позиции также айфон. Речь идет о простом Айфон 11.

И четвертую строчку занимает айфон, уже топовый Айфон 12 Про Макс.

Замыкает топ-5 премиальный Айфон 12 Про.

Измениться ли рейтинг до конца года? Вполне. В сентябре вышли Айфон 13, 13 мини, 13 Про и 13 Про Макс. Наверняка хотя бы один из них окажется в пятерке лидеров. Как думаете?

Подробнее о самых продаваемых смартфонах 2021 года читаем у нас же:

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