iPhone 12 снимает сильно хуже, чем 12 Pro и 12 Pro Max — у него лишь 13 место в рейтинге DxOMark

Почему?

Базовый Айфон 12 удостоился лишь 13 позиции в авторитетном рейтинге камерофонов DxOMark. Он набрал лишь 122 балла.

Узнаем почему.

За фотографии девайс наградили 132 баллами, за съемку видео — 112 баллами, а вот зум подкачал — всего 41 балл. iPhone 12 очень не хватает телевика…

Эксперты бенчмарка похвалили камеру за естественную цветопередачу, хорошую детализацию, быстрый и точный автофокус, а также почти идеальную экспозицию. А вот шумов на фото могло быть и меньше. Кроме того, редакции DxOMark не понравился портретный режим.

Качество съемки видео на высоте — тут и HDR, и великолепная цветопередача, и точная экспозиция и изумительная стабилизация. Минус один — шумы (особенно их много на ночных роликах).

Вывод — iPhone 12 снимает сильно лучше iPhone 11. У того, напомним, всего 109 баллов и 40 место в общем зачете. Но Айфон 12 Про и 12 Про Макс на голову выше (у них 5 и 4 позиции соответственно).

Источник: DxOMark

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