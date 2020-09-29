Новости

iPhone 12 собирают в круглосуточном режиме

29 Сен, 2020

iPhone 12 собирают в круглосуточном режиме

Работникам производства отменили выходные.

Согласно полученной информации, основной производитель iPhone от Apple в Китае, вводит обязательную сверхурочную работу с дополнительными надбавками для сотрудников, чтобы успеть произвести новые гаджеты iPhone 12.

Сборочное подразделение «iPhone» на заводе предложило премию в размере 10 000 юаней (1466 долларов США) любому работнику, который приступил к труду после 18 сентября и проработал не менее 90 дней. Для людей, устроившихся после 26 сентября, бонус составит 8 500 юаней (1246 долларов).

iPhone 12

Многих сотрудников также попросили отменить свои предстоящие выходные, связанные с серединой осени и Национальным праздником на этой неделе, чтобы обеспечить своевременное изготовление нового «iPhone». По слухам, первые поставки устройства дистрибьюторам пройдут 5 октября. Сообщается, что скорее всего, официальные продажи начнутся 13 октября.

Компании Apple пришлось отложить выпуск новой модели iPhone 12 из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что Apple анонсирует четыре модели гаджета, включая 5,4-дюймовую, две 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовые модели с OLED-дисплеями и возможностью подключения 5G. Более дорогие модели iPhone 12 Pro появятся в ноябре.

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.


Поставьте оценку: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (5,00 из 5, оценили: 2)
Загрузка...

Теги:




2 комментария

  1. Александр:
    29.09.2020 в 18:45

    Если 11 насобирали в спешке с браком . То 12 чувствую один брак будет . Сам попался в 11 на замену модуля камеры из-за брака , потому что купил его на старте продаж . Причём рассчитывал на замену устройства а в итоге 14 дней ожидания ремонта …..

Добавить комментарий

Новинки Apple 2020

Обзоры Айфонов, которые еще покупают в 2020

Новинки Xiaomi 2020