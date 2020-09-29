iPhone 12 собирают в круглосуточном режиме

Работникам производства отменили выходные.

Согласно полученной информации, основной производитель iPhone от Apple в Китае, вводит обязательную сверхурочную работу с дополнительными надбавками для сотрудников, чтобы успеть произвести новые гаджеты iPhone 12.

Сборочное подразделение «iPhone» на заводе предложило премию в размере 10 000 юаней (1466 долларов США) любому работнику, который приступил к труду после 18 сентября и проработал не менее 90 дней. Для людей, устроившихся после 26 сентября, бонус составит 8 500 юаней (1246 долларов).

Многих сотрудников также попросили отменить свои предстоящие выходные, связанные с серединой осени и Национальным праздником на этой неделе, чтобы обеспечить своевременное изготовление нового «iPhone». По слухам, первые поставки устройства дистрибьюторам пройдут 5 октября. Сообщается, что скорее всего, официальные продажи начнутся 13 октября.

Компании Apple пришлось отложить выпуск новой модели iPhone 12 из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что Apple анонсирует четыре модели гаджета, включая 5,4-дюймовую, две 6,1-дюймовые и 6,7-дюймовые модели с OLED-дисплеями и возможностью подключения 5G. Более дорогие модели iPhone 12 Pro появятся в ноябре.

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