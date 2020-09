iPhone 12 сравнили с Samsung Galaxy S20 FE — кореец дешевле и не хуже

У «Самсунга» лучше экран и, возможно, чипсет.

Сетевой аналитик под ником TheGalox_ сравнил iPhone 12 (версию с 6,1-дюймовым экраном, которую ранее мы знали как iPhone 12 Max) с относительно недорогим Galaxy S20 FE от Samsung.

Он пришел к выводу, что новинка от Apple во многом уступает корейцу. По его словам, iPhone 12, как и iPhone 12 Mini, получит чипсет B14, урезанный вариант A14. Так купертиновцы смогут удержать ценник на приемлемом уровне. Snapdragon 865, установленный в Galaxy S20 FE, уверен TheGalox_, более производительный.

Basically, the S20FE is on par with the iPhone 12 Max (non pro).

Also, this is shameless…

And also, Apple is making a lower end chipset because they can't get a low price with the A14 for the iPhone 12. That is also shameless since it doesn't even have a high end display. pic.twitter.com/cvqQ34RQCb

— Anthony (@TheGalox_) September 26, 2020