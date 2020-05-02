iPhone 12 станет дешевле. Сколько он будет стоит в России?

Подсчитали. Стало грустно.

Согласно последней утечке от известного инсайдера Джона Проссера, базовая модель из линейки смартфонов iPhone 12 подешевеет по сравнению с iPhone 11. Речь идет о компактном 5,4-дюймовом iPhone 12, который станет одним из самых малогабаритных смартфонов Apple за последние годы. Сколько этот смартфон будет стоить в России?

По данным источников Проссера, новый 5,4-дюймовый iPhone 12 будет продаваться по цене от $649 за модель с базовым объемом хранилища. Инсайдеру про это рассказали те же источники, что в прошлом месяце заранее рассекретили iPhone SE 2-го поколения. Тогда, напомним, мы узнали все особенности и цену смартфона за пару недель до анонса.

Если информация Проссера подтвердится, то цена 5,4-дюймового iPhone 12 в России будет составлять 64 990 рублей. Стоимость окажется такой при условии сохранения курса рубля на текущем уровне.

В основе этого несложного расчета цены iPhone 12 лежит стоимость последней новинки Apple — iPhone SE 2-го поколения. Смартфон с официальной ценой $399 продается в России за 39 990 рублей. Apple рассчитала российскую цену смартфона с учетом упавшего курса рубля. Компания, как обычно, перестраховалась и высчитала цену с учетом стоимости одного доллара равной 100 рублям. Разумеется, в эту цену вложены налоги и таможенные сборы.

Таким образом, если курс рубля в общем и целом не изменится к осени, то цена iPhone нового поколения будет начинаться от 64 990 рублей. Другими словами, несмотря на понижение стоимости смартфона в долларах, нас ждет повышение его цены по сравнению с iPhone 11.

Источник: Bloha.ru.

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